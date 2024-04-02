تشافي يضع شروطه للبقاء في برشلونة

2024-04-02 12:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وضع المُدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، شروطه على طاولة إدارة برشلونة للمُوافقة على البقاء مع الفريق.

وكان تشافي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، فيما يتمسك رئيس النادي خوان لابورتا باستمراره مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن إنهاء برشلونة الموسم بلقب الدوري الإسباني أو دوري الأبطال أو على الأقل المُنافسة حتى الرمق الأخير قد تُساهم في تغيير رأي تشافي بجانب شروط أخرى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية"، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، فان تشافي يرغب في ضمانات مالية للمُوافقة على البقاء في منصبه.

وأشار التقرير إلى أن تشافي لا يرغب في أن يسير أداء النادي في الميركاتو الصيفي المُقبل على نفس الطريق الذي سار فيه ميركاتو الصيف الماضي.

ويرغب تشافي في الحصول على موارد اقتصادية يتمكن بها من بناء فريق عظيم دون الاعتماد فقط على مواهب لاماسيا.

ويأمل تشافي أن تنجح الإدارة هذا الصيف في التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أسماء من نوعية زوبيمندي لاعب سوسيداد، وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، وبيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال حول قدرة لابورتا على تلبية طلبات تشافي من أجل التحضير للتحديات المُقبلة.

المصدر: كوورة



