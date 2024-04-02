2024-04-02 12:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، مشيرة الى ان فترة التقديم تمتد من 1-30 نيسان 2024.

وقال مركز البيانات الوطني، بأمانة مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"،انه "تمت تهيئة البنى التحتية الرقمية، لاستقبال طلبات المتقدمين"، مبينا انه "تم بناء وتصميم استمارة التقديم وفق التقنيات الحديثة، بما يُمكّن من الوصول إليها بسهولة عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية".

وأشار المركز، بحسب البيان، إلى أن "الخدمة توفر الوصف وشرحاً كاملا عن الشروط والضوابط وطريقة التقديم للترشيح في عضوية المجلس، فضلا عن تهيئة خدمة الرسائل النصية، لإبلاغ المتقدمين عن مراحل معالجة الطلبات، بما يضمن الشفافية العالية".

وتابع "يمكن للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009، التقديم الإلكتروني، للترشيح لعضوية المجلس للدورة المقبلة، بعد الاطلاع على الخدمة والشروط الواجب توافرها بالمتقدمين، من خلال الرابط: ‏https://eservice.ur.gov.iq/customer/applyService/10549 .

واكد البيان، انه "يستمر التقديم على الخدمة من 1/4/2024 لغاية 30/4/204".

وكان مجلس الوزراء أعلن الاثنين، (1 نيسان 2024) فتح باب التقديم لاختيار رئيس مجلس الخدمة الاتحادية واعضائه، فيما حدد خمسة شروط.

شروط التقديم:

1- ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وله خدمة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية وتكون هذه الخدمة (12) أثني عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير و (10) سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.

2- ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.

3 - الا يكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة.

4 - الا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

وأشار المجلس الى ان "آخر موعد لتسلم الطلبات بتأريخ (30-4-2024) مع ملاحظة ان القانون قد اشترط في أعضاء المجلس ان يكون اختصاص ثلاثة منهم في القانون وثلاثة في الإدارة والاقتصاد وعضو في كل من الطب والهندسة والزراعة.