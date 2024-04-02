2024-04-02 12:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الموارد المائيَّة، اليوم الثلاثاء، بأنَّ الأهوار تجاوزت خطر الجفاف للموسم الحالي، بعد بلوغ نسب غمرها 50 بالمئة، في حين لفتت إلى عزمها إكمال 16 مشروعاً حكومياً متلكئاً من أصل 26، إضافة إلى تنفيذ أخرى جديدة خلال 2024. وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله في تصريح لجريدة “الصباح” إنَّ وزارته تعتزم تنفيذ […]

ظهرت المقالة تجاوزت خطر الجفاف.. الموارد المائية تطمئن حول وضع الأهوار: نسب الغمر بلغت 50% أولاً على Eishan.