2024-04-02 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نظمت كلية العلوم الإسلامية في جامعة ذي قار بالتعاون مع مديرية تربية ذي وشعبة النشاطات الطلابية ووحدة الإرشاد والتوجيه التربوي في كلية العلوم الإسلامية حملة توعوية بعنوان (حياة سعيدة ،حياة بلا مخدرات). وقال عميد كلية التربية الإسلامية الدكتور حسن خضير عباس في بيان له تابعته شبكة أخبار...

The post جامعة ذي قار تنظم حملة توعية ضد المخدرات appeared first on شبكة اخبار الناصرية.