2024-04-02 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدت إدارة نادي دهوك الرياضي استغرابها من البيان الذي أصدره نادي القوة الجوية حول أحداث مباراتهما التي جرت مؤخراً ضمن الجولة الـ(20) من دوري النجوم .وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي دهوك تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " إدارة نادي دهوك تستغرب البيان الصادر من إدارة نادي القوة الجوية بعد ماحدث في مباراتهما الأخيرة، علماً أن نادي دهوك وجماهيره بريئان من كل ما ورد في البيان ، مبيناً أن الجميع يعلم أن نادي دهوك هو أول من عمل افتتاحية جميلة في بداية الدوري وعمل على إنجاحه".وأضاف البيان أن "ما جرى من أحداث بدأت في الدقيقة (92)، ولدينا كل الأدلة حول من بدأ الأحداث، وكيف بدأت، إذ بدأ من تهجم ثلاثة إداريين من القوة الجوية على حامل الكرات ذو الـ(12) عاماً، وكرد فعل على هذا التهجم دخل (5) مشجعين الى الملعب، حيث تهجم عليهم لاعبو القوة الجوية على الرغم أنهم كانوا تحت سيطرة القوات الأمنية".وبين أن "رئيس نادي دهوك قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في القوة الجوية جرى من خلالها بحث آخر التطورات بخصوص هذا الموضوع، وأبدى رئيس نادي دهوك استعداده لأي عمل يطيب الخاطر، خاصة وأنه قد تم القبض على الأشخاص الذين دخلوا للملعب، وسترفع دعوى قضائية بحقهم".وأوضح البيان أن "ما أثار استغرابنا وآلمنا جملة (نحن كنا تحت الضغط وتعرضنا للتهديد بالقتل) ولا صحة لهذا الكلام ولم يتعرض أي مشجع أو عضو ضمن وفد القوة الجوية لأي أذى حيث رافقتهم القوات الأمنية حتى الخروج من محافظة دهوك ".