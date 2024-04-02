وطني الركبي يواصل استعداداته لبطولة آسيا

2024-04-02 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل منتخبنا الوطني للركبي وحداته التدريبية تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق بدولة قطر في الثالث من الشهر المقبل.وذكر رئيس اللجنة الفنية وعضو اتحاد اللعبة حسين عمار لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الوطني يستعد حالياً بإشراف المدرب الإيراني حميــد رضا، لإجراء وحدات تدريبية مكثفة، وبتواجد جميع اللاعبين، مع تطعيم الفريق بعناصر الشباب والخبرة لخلق مزيج متجانس وتوليفة مثالية".وأضاف أن "أسود الركبي سيدخلون معسكراً تدريبياً في إيران خلال الشهر المقبل بغية الوصول إلى الجاهزية التامة قبل الاستحقاق القاري".