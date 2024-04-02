كلاسيكو فرنسا يثير قلق ريال مدريد

2024-04-02 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قلقا في صفوف ريال مدريد خلال الأيام الماضية.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي لديه اتفاق بشأن الانتقال مجانا إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، يشعر ريال مدريد بقلق عقب تحول مبابي من كونه بطل الجماهير الفرنسية بشكل عام إلى التعرض لانتقادات شديدة من قبل الصحافة الفرنسية، بعد أن اشتكى من استبداله بعد 60 دقيقة خلال مباراة كلاسيكو فرنسا الذي جمع باريس سان جيرمان ومارسيليا.

وأشارت إلى أن إن إيماءة الانزعاج التي قام بها مبابي عندما قرر المدرب لويس إنريكي استبداله دفعت منتقديه إلى إخراج مدافعهم وإطلاق النار على اللاعب.

كما زعم البعض أن مبابي كان يتمتم بألفاظ خارجة أثناء استبداله، رغم صعوبة معرفة ما قاله.

ورد مبابي بنشر صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهد وهو يغادر الملعب من ظهره تحت المطر، ويفترض أنه مكتئب، وشارة القيادة في يديه.

ويرى ريال مدريد أن الصحافة الفرنسية تنتهز الفرصة لانتقاد مبابي لعدم ظهوره بمستواه المعتاد، كما أنها فعلت ذلك هذا الأسبوع مستغلة واقعة استبداله.

كما هاجمت الصحافة الفرنسية، مبابي بقسوة أيضا في المباريات الدولية التي خاضها مع فرنسا ضد ألمانيا وتشيلي، ووصفوا أداءه بأنه "مشين ومهين" بصفته قائدا للديوك.

وأكدت أن ريال مدريد كان يعلم أنه عاجلاً أم آجلاً ستكون هناك حملة في فرنسا ضد مبابي بسبب قراره بالرحيل وترك الدوري، كما أن السوابق تدعم هذا القلق، رغم أن اللاعب كان دائما يحترم ناديه.

وحرص نادي ريال مدريد على نقل دعمه لمبابي وطالبه بالهدوء، وأبلغه بأن ما يحدث كان متوقعًا، بل أن الأمر استغرق وقتًا أطول من المتوقع كي يظهر للأضواء.

ويعتقد ريال مدريد أن الصحافة الفرنسية ستظل تخرج الأمور المتعلقة بمبابي من سياقها، وأن الأمر سيكون على هذا النحو حتى يعلن اللاعب عن الفريق الذي سيلعب معه خلال الموسم المقبل.

المصدر: سبورت