2024-04-02 13:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الثلاثاء بأن القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف شرقي البلاد، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية وفقا لوكالة “الأناضول”، مؤكدة استهداف المسيرة للقاعدة الواقعة على الحدود الأردنية الليلة الماضية، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة. وأسقطت القوات الأمريكية المسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، وفق المصادر ذاتها، دون الكشف […]

ظهرت المقالة هل بدأ الرد الإيراني؟.. مسيرة “مجهولة” تستهدف قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية أولاً على Eishan.