2024-04-02 13:48:09 - المصدر: منصة إيشان

دافع وزير الكهرباء الأسبق، قاسم الفهداوي، عن تصريحه الذي أثار فيه الكثير من الجدل، حول إطفاء السخان الكهربائي خلال فصل الصيف. وقال الفهداوي خلال مقابلة متلفزة في برنامج بـ”المختزل”، مع الزميل سامر جواد: “أرسلنا فريقا ليجمع بيانات، في منطقة بالمنصور، لا أدري أين، يطرقون الأبواب يسألون المواطنين، خلال فصل الصيف، هل سخانكم مُشغّل؟ ويجيبون بنعم”. […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء الأسبق يدافع عن تصريح “إطفاء الكيزر في الصيف” أولاً على Eishan.