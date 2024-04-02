تتضمن منحة مالية والنقل.. الهجرة تكشف عن خطة لتشجيع النازحين على العودة الطوعية

2024-04-02 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فليح العبيديكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتشجيع النازحين على العودة الطوعية، فيما أشارت الى وجود حراك لإغلاق مخيم آشتي في إقليم كردستان.وقال مدير فرع الهجرة والمهجرين في صلاح الدين، خالد محجوب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء بشأن غلق المخيمات في الـ30 من تموز المقبل، باشرت الوزارة باتخاذ خطوات للتشجيع على العودة الطوعية، منها إعطاء كل عائلة عند خروجها من المخيم منحة تقدر بـ4 ملايين دينار، فضلاً عن منحهم ثلاجة 14 قدماً وتلفازاً وطباخاً".وأضاف أنه "تم نقل العائلة الراغبة بالعودة من المخيم الى مناطق سكناهم عبر وسائل نقل وفرتها الوزارة، بالإضافة الى توفير مساعدات إغاثية لهم ولمدة سنة كاملة، ومحاولة توفير فرص عمل لذوي العوائل"، مشيراً الى "التنسيق العالي بين محافظة صلاح الدين ومجلس المحافظة في توفير الخدمات لتلك المناطق، علاوة على توجيه المنظمات الدولية نحوها".وأوضح أن "المخيمات التي تم إغلاقها شملت مخيم كلار في محافظة السليمانية كان يتضمن نحو 80 عائلة من صلاح الدين، والحراك على إغلاق مخيم أشتي الذي يحوي 1850عائلة تم تقسيمها على وجبات، حيث تضمنت الوجبة الأولى إعادة 98 عائلة والمساعي مستمرة بشأن عودة العوائل المتبقية".