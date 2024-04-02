الهجرة تعلن شمول ألف أسرة عائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالمساعدات الإغاثية

2024-04-02 13:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، شمول ألف أسرة عائدة إلى مناطقها الأصلية في قضاء سنجار بالمساعدات الإغاثية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه مباشر من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، لدعم فئة العائدين من النزوح، وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة نينوى (1,000) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية في ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار بالمحافظة، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الخاص بالوزارة".

وبينت الوزارة في بيانها، أن "المساعدات الموزعة تضمنت سلات غذائية وصحية ومستلزمات منزلية".