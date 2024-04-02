وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين قاما بالدكات العشائرية وترويع المواطنين في بغداد

2024-04-02 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهمين قاما بالدكات العشائرية وترويع المواطنين في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد/ جانب الكرخ، نفذت بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية/ الفرقة الثانية عملية نوعية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على متهمين اثنين يقومان بكتابة عبارات (مطلوب) وتنفيذ الدگات العشائرية لترويع المواطنين".

وأضافت أن "القوة ضبطت بحوزتهما منشورات تابعة الى حركات دينية متطرفة"، مشيرة الى أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".