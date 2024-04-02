2024-04-02 14:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إيراني، يوم الثلاثاء، تصدير نفط بقرابة 39 مليار دولار خلال 12 شهراً.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر قوله، إن "صادرات إيران النفطية بلغت 35.8 مليار دولار في الشهور الاثني عشر حتى مارس آذار 2024".

وفي 18 آذار / مارس 2024، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 50 مليار دولار خلال العام الإيراني المنصرم ( 19 مارس 2024)".