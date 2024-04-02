النزاهة تدعو وزير المالية السابق للإدلاء بإفادته عن إثراء بعض المسؤولين على حساب المال العام

2024-04-02 14:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي للإدلاء بإفادته عن إثراء بعض المسؤولين على حساب المال العام.

وأوضح المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الدائرة خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)".

وظهر وزير المالية السابق (علي عبد الأمير علاوي) يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ .

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أطلقت في نيسان من العام المنصرم حملة "من أين لك هذا" للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.