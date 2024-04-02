2024-04-02 14:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024) ، القبض على 64 شخصًا مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة في العاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على (64) شخصًا من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة في العاصمة".

وأوضح البيان، ان " إخبارًا ورد بوجود أشخاص بوضع يجلب الشك ضمن قاطع المسؤولية"، مبينا انه "تم التوجه الى مكان تواجدهم ومطاردتهم والقبض عليهم".

وتابع "ولدى التأكد من اوراقهم تبين أنهم مخالفين لشروط الإقامة"، مؤكدا انه "تم توقيفهم اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



