2024-04-02 14:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ينفي الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم ما تتداوله عددٌ من وسائلِ الإعلام المختلفة بشأن تسمية الحكم الدوليّ "علي رضا فغاني" لإدارةِ مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في البصرة ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة ضمن المجموعة السادسة من التصفياتِ الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويبين الاتحادُ أن الخبرَ عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى الحقيقةِ بصلة، وأن تسميةَ الطواقم التحكيميّة والمشرفة على المبارياتِ يعلنها الاتحادُ الآسيوي بفترةٍ محددةٍ في مواقعه الرسميّة، ويخاطب فيها الاتحاداتَ الوطنيّة المعنية.

ويطالب الاتحادُ وسائل الاعلام كافة بتوخي الدقةِ في التعاملِ مع الأخبار، ونقل المعلومة من مصدرها، وعدم إشاعة الأخبار غير الصحيحةِ لعدم إرباكِ المشهد الرياضي.