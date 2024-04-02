سوق الأوراق المالية يعلن قرب إطلاق مؤشر جديد للتداول

2024-04-02 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق مؤشر جديد لتداول الأسهم.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية وبعد دراسة وتحليل وقياس مؤشر السوق لأسعار الأسهم المتداولة يستعدان لإطلاق مؤشر جديد يعمل بالعنوان ISX15".وأضاف البيان أن "فريق العمل والتحليل في هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية ارتكز على قياس المؤشر الجديد واختباره على البيئة التجريبية ومن ثم بدء الاختبار على البيئة الحقيقية وفق أسس أهمها اختيار عينة الشركات لأفضل 15 شركة من حيث استمرار التداول اليومي، وكذلك اختيار وزن الشركة بناء على القيمة السوقية للأسهم الحرة وعلى أن لا يتجاوز التأثير في أفضل حالاته عن 20% للشركة الواحدة كحد أعلى، واعتماد نفس جلسة الأساس السائدة للمؤشر ISX60 بعد تعديل وزنها على أساس الأسهم الحرة، وكذلك متغيرات إضافية أخرى سيتم عرضها في دليل المؤشر".وأشار البيان الى أن "إطلاق مؤشر جديد ISX15 يهدف الى اعتماد الأسهم الحرة في التعامل والتداول لأغراض القياس والتأثير، واهتمام الأسواق المالية في إطلاق مؤشر كلي ومؤشر جزئي لقياس التأثير في حركة أسعار الأسهم المتداولة باستمرار، وجذب المستثمرين الجدد والمحافظ الاستثمارية الوطنية والأجنبية"، مبيناً أن "الهيأة والسوق مستمران في إطلاق مؤشرات وتحديثات بالإضافة الى المتابعة والإفصاح بشكل إيجابي".