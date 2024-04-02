الثامنة تكشف الفروقات بين حسابي انا ومصرفي الرافدين والرشيد 

2024-04-02 14:48:08 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة خلال اجراء تحقيقات صحفية عن الفروقات الموجودة بين مشروع حسابي انا التابع لحكومة اقليم كوردستان، والبنوك التابعة للحكومة الاتحادية، ومدى استفادة موظفي الاقليم من مشروع حكومتهم والبنوك الاتحادية. حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تختلفان حول مسألة صيرفة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، حيث تصر حكومة الإقليم على إيداع رواتب الموظفين في مشروع حسابي أنا، ووزارة المالية العراقية تشدد على توطين رواتب موظفي حكومة الإقليم في البنوك الاتحادية. وبحسب التحقيقات الصحفية لقناة الثامنة، هناك فرق كبير بين خدمات مشروع حسابي أنا وخدمات مصرفي الرشيد والرافدين، حيث يتضمن حسابي أنا 19 خدمة بدائية للمشترك، دون منح اي سلف أو