مقتل مسؤول عسكري "كبير" في حزب العمال الكوردستاني بقصف سنجار

2024-04-02 14:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مقتل مسؤول عسكري "كبير" في حزب العمال الكوردستاني بقصف جوي تركي في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الجهاز في بيان، فإن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت في الساعة 11:35 صباحا بالتوقيت المحلي، سيارةً لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار بالقرب من معسكر سردشت.

وأضاف البيان أن هذا القصف أسفر عن مقتل مسؤول عسكري كبير في حزب العمال الكوردستاني وإصابة مسلحين اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر في الجيش العراقي، بتعرض عجلة قرب جبل سنجار الى قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة قصفت عجلة يُرجح أن تكون تابعة لحزب العمال الكوردستاني قرب جبل سنجار، من دون المزيد من التفاصيل.