2024-04-02 15:01:40 - المصدر: منصة إيشان

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزير الماليَّة السابق (علي عبد الأمير علاوي) للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ من إحدى القنوات الفضائيَّة. وبحسب بيان للهيئة، قال المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن إن دائرته خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، […]

ظهرت المقالة النزاهة تدعو وزير المالية السابق للإدلاء بإفادته.. كشف عن 30 مليارديراً عراقياً في برنامج تلفزيوني أولاً على Eishan.