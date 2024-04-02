الوطني الكردستاني ينتفض: نرفض سياسة "التخوين" ولا تأجيل للانتخابات

2024-04-02 15:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

رفض عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024) أي محاولات لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محاولة جهة معينة تأجيل الانتخابات هو مرفوض، كون العملية تأجلت في أكثر من مناسبة، وهذا الأمر أضر بالعملية".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان مع مشاركة جميع الكتل السياسية في الانتخابات بما فيهم الحزب الديمقراطي، لكن لكل حزب رأيه وهو حر بذلك، ولكن تأخير الانتخابات يضر بالعملية".

وأشار إلى ضرورة "توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وسط ظروف سياسية، ونرفض سياسة التخوين التي يحاول البعض تشويه الصورة أمام الرأي العام".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".