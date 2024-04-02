العمل تنجز أكثر من 41 الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد

2024-04-02 15:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، انجاز أكثر من 41 الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد.

وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم إنجاز أكثر من (41) الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد وفق القانون رقم 38 لسنة 2013".

وأضافت، أن "المعاملات المنجزة توزعت ما بين اكثر من 40 الف راتب معين واكثر من 875 إجازة تفرغ وظيفي"، مشيرةً الى أن " الهيئة مستمرة بأنجاز المعاملات وتقديم الخدمات لهذه الفئة من خلال القانون 38 لسنة 2013 وقانون دائرة الإحتياجات الخاصة من خلال منح إجازات لفتح معاهد خاصة بطيف التوحد ونشر التوعية للوقاية من هذا المرض من خلال التنسيق مع وزارة الصحة المركز الوطني للتوحد".

واشارت الى أنه "سيكون هنالك حملة واسعه ضمن البرنامج التأهيل المجتمعي الشاملة الذي اطلقتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل و الهيئة ووزارتي الصحة والتربية لجميع فىات ذوي الاعاقة وسنصل لمنازلهم وإستحصال حقوقهم كافة مع توفير الدعم لهذه الفئة الهشة في المجتمع".