2024-04-02 15:45:13 - المصدر: شركة الفطيم

شركة الفطيم للنقل الكهربائي و (Neo Mobility)توقعان شراكة استراتيجية لتسريع عملية كهربة قطاع التوصيل وخدمة تسليم الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة

توفير 100 مركبة كهربائية من نوع BYD ATTO 3 لتعزيز التحول نحو حلول النقل المستدام في مجال الخدمات اللوجستية

لتعزيز التحول نحو حلول النقل المستدام في مجال الخدمات اللوجستية أسطول كهربائي بالكامل مصمم حصرياً لتلبية احتياجات خدمة تسليم الميل الأخير، بما في ذلك تغييرات للمقاعد الخلفية وتوسيع سعة التخزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 02 ابريل 2024 – أعلنت شركة الفطيم للنقل الكهربائي، الشركة الرائدة في مجال حلول النقل المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (Neo Mobility) بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية في البلاد. تمثل هذه المبادرة الجديدة تطوراً هامًا في مجال النقل والتوصيل في الامارات، حيث ستقوم شركة الفطيم بتوفير 100 سيارة كهربائية من طراز BYD ATTO 3 لشركة(Neo Mobility) ، والتي تم تصميمها بشكل خاص لخدمة تسليم الميل الأخير. وقد تم تسليم 30 من هذه المركبات المعدلة، بينما سيتم تسليم 70 سيارة أخرى خلال هذا العام.

تعكس هذه الشراكة الجديدة التزام الشركتين بتعزيز الاستدامة وتعزيز النقل الاخضر في دولة الإمارات، وتأتي كنتيجة لرؤية مشتركة لتحسين تجربة التوصيل للمستهلكين والشركات بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات التوصيل وزيادة الكفاءة في عمليات النقل والتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة وصحة بيئياً.

تحقق شركة ،(Neo Mobility) الشركة المبتكرة الرائدة في مجال التوصيل والنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، مما يعزز أهداف الدولة في مجال النقل الصديق للبيئة، حيث تسعى (Neo Mobility) من خلال شراكتها مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي إلى تعزيز التزامها بتقديم خدمات لوجستية فعالة ومستدامة في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى الإقليم. تم تعديل سيارات (BYD ATTO 3) خصيصًا لتلبية احتياجات شركة (Neo Mobility) وقطاع التوصيل، فقد تم توسيع سعة التخزين في صندوق السيارة والمقاعد الخلفية، إلى جانب التغييرات الحصرية التي تم إجراؤها بناءً على المتطلبات الخاصة . ويعتبر قسم ما بعد البيع في الفطيم للسيارات مفتاحاً أساسياً في تحقيق هذه التعديلات، حيث تعتبر الفطيم للسيارات الشركة الوحيدة التي تقدم كامل الخدمات عبر سلسلة قيمة السيارات، حيث تتمتع الشركة بإحدى أوسع الشبكات في مجال خدمات ما بعد البيع.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال السيد حسن نرجيس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: "من اجل التسريع في اعتماد النقل المستدام، يعد التعاون أمراً أساسياً. ومع شركاء مثل (Neo Mobility) يمكننا اتخاذ خطوات كبيرة لتوفير أسطول وسيارات كهربائية لقطاعات الأعمال الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نهاية المطاف، تجسد التحسينات التي أدخلناها على سيارة (BYD ATTO 3) التزام شركة الفطيم للنقل الكهربائي بتقديم حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة. نحن فخورون بدعم مبادرة (Neo Mobility) وجهودهم الرائدة في تحقيق تغيير إيجابي في مجال التوصيل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأوضح أبهيشيك شاه، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة:(Neo Mobility) "إن توحيد الجهود مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي يتيح لنا تحقيق قفزة للأمام في مهمتنا لمساعدة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على كهربة أسطولها وتوسيع نطاقها بشكل أكبر. هذه الشراكة لا تتوافق مع أهداف الاستدامة التي نسعى إليها وحسب، ولكنها أيضاً تبرز التزامنا بتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ان سيارة (BYD ATTO 3) هي الخيار المثالي الذي يلبي متطلباتنا، حيث توفر السيارة الأداء والفعالية المطلوبة لتلبية احتياجات شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي و (BYD)نحن نضع معياراً جديداً للخدمات اللوجستية وإدارة الأساطيل الصديقة للبيئة في المنطقة."

تمثل الشراكة بين شركة الفطيم للنقل الكهربائي وشركة (Neo Mobility) نقطة تحول مهمة في مجال النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبرز إمكانيات التعاون في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

تُعتبر (BYD) علامة تجارية رائدة في مجال النقل المستدام على مستوى العالم، حيث حققت نجاحاً كبيراً وحازت على العديد من الجوائز العالمية. وفي عام 2023، تجاوزت الشركة حاجز 3 ملايين مبيعات عالمية لمركبات الطاقة الجديدة (NEVs) مما يؤكد على مكانتها كواحدة من أفضل الشركات في هذا المجال على مستوى العالم. وتتميز تشكيلتها الحالية في الإمارات بمجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية بالكامل والمركبات الهجينة القابلة للشحن التي تتميز بمدى يصل حتى 1000 كيلومتر.