رئيس شبكة الإعلام: بصمة الإعمار ستظهر في بغداد بمشاركة شبكة الإعلام

2024-04-02 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع شراكة بين شبكة الإعلام ومحافظة بغداد لدعم المشاريع الخدمية، فيما أشار إلى أن بصمة الإعمار ستظهر في بغداد بمشاركة شبكة الإعلام العراقي.وقال رئيس الشبكة كريم حمادي خلال لقائه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم إطلاق مشروع شراكة بين شبكة الإعلام العراقي ومحافظة بغداد لدعم المشاريع الخدمية بالمحافظة ولإثبات وتأكيد وإيضاح شعار حكومة الخدمات والعام الحالي هو عام الإنجازات"، مبيناً أن "المحافظة لديها إنجازات ضمن المشروع الحكومي وأداء واضح يجب أن يظهر الى المواطن البغدادي".وأضاف أن "بصمة الإعمار ستظهر في مشاركة شبكة الإعلام العراقي من خلال إبراز الوجه الناصع لأداء المحافظة"، لافتاً الى "أننا أبناء العاصمة وسنكون سنداً وداعمين لها أبداً".فيما أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم بحث آفاق التعاون بين شبكة الإعلام والمحافظة لتسليط الضوء على ما تقوم به محافظة بغداد من مشاريع وأعمال ونشاطات ورصد الكثير من المشاكل والمعوقات ونقص الخدمات وبعض الظواهر التي تتعلق بمحافظة بغداد وتنويرنا بها للعمل على حلها ومعالجتها"، لافتاً الى "الاتفاق مع رئيس شبكة الإعلام العراقي على أن يكون عملنا تشاركياً بالتنسيق والتعاون لخدمة مواطني بغداد".