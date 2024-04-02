اتحاد الكرة ينفي تسمية الحكم الإيراني "علي رضا" لقيادة مباراة العراق وفيتنام

2024-04-02 15:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تسمية الحكم الإيراني "علي رضا فغاني" لقيادة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الفيتنامي المقررة في 11 حزيران المقبل بمدينة البصرة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ينفي ما تتداوله عددٌ من وسائلِ الإعلام المختلفة بشأن تسمية الحكم الدوليّ "علي رضا فغاني" لإدارةِ مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في البصرة ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة ضمن المجموعة السادسة من التصفياتِ الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

وأشار بيان الاتحاد إلى أن "الخبر عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى الحقيقةِ بصلة"، موضحا أن "تسمية الطواقم التحكيميّة والمشرفة على المبارياتِ يعلنها الاتحادُ الآسيوي بفترةٍ محددةٍ في مواقعه الرسميّة، ويخاطب فيها الاتحاداتَ الوطنيّة المعنية".

وطالب الاتحاد وسائل الاعلام كافة بتوخي الدقةِ في التعاملِ مع الأخبار، ونقل المعلومة من مصدرها، وعدم إشاعة الأخبار غير الصحيحةِ لعدم إرباكِ المشهد الرياضي.

يشار إلى أن الحكم الإيراني علي رضا فغاني سبق له أن قام بطرد ايمن حسين خلال لقاء العراق والاردن في الدور الـ16 من بطولة كأس اسيا والتي على اثرها خسر العراق المباراة بنتيجة 3 – 2 بعد أن كان متقدما بهدفين لهدف.