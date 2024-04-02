الدولار يرتفع مع الإغلاق في بغداد واربيل

2024-04-02 16:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، مساء الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147700 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع أسعار صباح اليوم والتي سجلت 147150 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147550 دينارا مقابل 100 دولار