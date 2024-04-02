2024-04-02 16:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

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تنفي مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خبر مزعوم مفاده قرب إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي .

ان مديرية الاحوال المدنية وفي الوقت الذي تنفي فيه هذه الأكاذيب والمزاعم فإنها تؤكد استمرار العمل والنفاذية التامة بالجواز العادي كما تدعو المديرية ابناء شعبنا الكريم إلى عدم تصديق هذه الأكاذيب وتداولها والترويج لها لانعكاساتها السلبية على الاستقرار والسلم المجتمعي .

كما تحتفظ مديرية الاحوال المدنية لنفسها بالحق القانوني في التعامل مع مطلقي هذه المزاعم وتؤكد ان أبوابها مشرعة امام الجميع لتوضيح الحقائق

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مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة