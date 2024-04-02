زيارة السوداني الى واشنطن.. مرحلة ممهدة لهدنة مع "المقاومة"

2024-04-02 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الإطار التنسيقي، سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى العاصمة الامريكية واشنطن في منتصف الشهر الجاري ستعمل على منع أي تصعيد جديد بين الفصائل والامريكان.

وقال العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني سيعمل من خلال زيارته الى واشنطن وضع جدول زمني لاخراج القوات الامريكية والعمل على تهدئة الأوضاع في العراق ومنع أي تصعيد جديد ما بين الامريكان والفصائل لما لذلك اضرار على مختلف الأصعدة".

وأكد، ان "كل القوى السياسية وكذلك الفصائل داعمة لخطوات السوداني في الحوار مع الجانب الأمريكي لوضع جدول زمني معلن وواضح لاخراج القوات الأجنبية، خاصة ان الفصائل لديها الثقة بخطوات وتحركات السوداني وهي داعمة له وبقوة كذلك قوى الاطار التنسيقي وباقي الأطراف".

وأول أمس الأحد، كشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن المقررة منتصف الشهر الجاري، ستتضمن "بحث" إقامة "هدنة" بين الفصائل المسلحة النشطة في العراق مع القوات الامريكية.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان التخمينات التي صدرت عن المسؤولين داخل واشنطن، تشير الى ان الإدارة الامريكية ستكون "راضية" برفع "العقوبات الاقتصادية" التي فرضتها على المصارف والافراد العراقيين المرتبطين بالفصائل المسلحة بمقابل "هدنة" تلتزم بموجبها الفصائل بعدم استهداف المصالح الامريكية في العراق.

وتابعت "الموقف الأمريكي ظهر بشكل واضح بعد تصريحات سفيرتها الى بغداد (إلينا رومانسكي)، التي اكدت خلالها ان الهجوم الإرهابي الذي وقع على العاصمة الروسية موسكو يؤكد ضرورة التزام واشنطن بالحلف العسكري مع العراق لمكافحة داعش الإرهابي".

وأشارت الشبكة الى ان ايران من جانبها "ترحب وبشكل سري" بزيارة السوداني الى واشنطن لانها ستكون "ممهدا" لفتح قنوات تواصل بين طهران وواشنطن من خلال السوداني، بحسب وصفها.



