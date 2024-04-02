بعد استبعاد زيدان بسبب "اللغة".. مفاضلة ثنائية لقيادة بايرن ميونخ

2024-04-02 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، أن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يتصدر قائمة المرشحين لتولي قيادة بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وكشفت مجلة "كيكر" الرياضية، في تقرير لها، أن قادة بايرن يناقشون بقوة عودة ناجلسمان، الذي أطاحت به الإدارة السابقة للنادي قبل 12 شهرا، بعد أقل من موسمين.

ورغم ذلك، ذكرت المجلة أن الآراء تبدو متباعدة حول ما إذا كان ناجلسمان هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلفا لتوماس توخيل، المدرب الحالي، الذي حل محله في أواخر آذار/مارس 2023، لكنه سيرحل عن النادي هذا الصيف، رغم تبقي عام آخر على عقده.

وينتهي عقد ناجلسمان كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" هذا العام، وقال إنه يمكن أن يستمر على رأس القيادة الفنية للماكينات، وكذلك ربما يعود لتدريب الأندية مرة أخرى.

وصرح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حاليا، بأنه لن يرحل عن النادي، بعدما ذكرت تقارير إخبارية أنه المرشح الأوفر حظا لقيادة بايرن.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن، السبت الماضي، إنه لم تكن هناك محادثات مباشرة مع ألونسو، مشيرا إلى أن إدارة النادي الآن تعمل في اتجاه آخر.

وردا على سؤال بشأن ناجلسمان، كشف إيبرل: "أعلم أن الجمهور بأكمله مهتم بهذا الأمر وأن الجميع يريد المشاركة في الأفكار التي لدينا".

ويبدو رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، الذي كان يتولى قيادة أندية شالكة ولايبزيج ومانشستر يونايتد، من بين المرشحين الآخرين لتدريب بايرن، وكذلك روبرتو دي زيربي، المدير الفني الحالي لفريق برايتون الإنجليزي.

وألمحت مجلة "كيكر" إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، لم يكن في حسابات رؤساء البايرن، في ظل عدم تحدثه اللغة الألمانية.

المصدر: مجلة "كيكر"