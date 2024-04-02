2024-04-02 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ أحد المُتَّهمين لتزويره ملكيَّة عقارٍ بقيمة ستين مليار دينارٍ.

وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، إلى "تسجيل عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة في الديوانيَّة، باسم المدان بموجب معاملة إرث وتصحيح تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّة وحقّ التصرُّف للمُدان؛ استناداً إلى قرار تسـويةٍ مُزوَّرٍ،" لافتاً إلى أنَّ "العقار يقع في مركز المُحافظة وتبلغ مساحته (25) دونماً، فيما تصل قيمته إلى ستين مليار دينارٍ.

وأضاف، إنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى اطّلعت على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وهي أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة التسجيل العقاريّ ودائرة عقارات الدولة والتحقيقات الإداريَّة ومحاضر التحرّي والانتقال وكتب مُديريَّات الزراعة والتسجيل العقاريّ ودار الكتب والوثائق الوطنيَّة، فضلاً عن إقرار المُتَّهم أثناء التحقيق والمُحاكمة بالتهمة المُسندة إليه، والتي كانت كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

وتابع، إنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفقاً لأحكام المادة (29٠) من قانون العقوبات بدلالة المادَّة (132/3) منه، وإعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة (دائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري وزراعة الديوانيَّة ودار الكتاب والوثائق الوطنيَّة)؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".