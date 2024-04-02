الصحة تضع "مليون لاصق سعري" على الأدوية

2024-04-02 17:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، وضع 128 مليون لاصق سعري على الأدوية.

وقال وكيل وزارة الصحة خميس السعد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهة الرقابية لتسعير الأدوية هي وزارة الصحة، ولدينا عدة لقاءات مع نقابة الصيادلة خلال السنوات السابقة، وكنا نأمل من النقابة بأن تقوم بالمهمة لكن الوزارة حالياً أخذت على عاتقها المهمة لتسعير الأدوية وحالياً بحدود 128 مليون لاصق سعري على الأدوية ".

وأضاف، أن "الوزارة بدأت بتوزيع اللواصق على جميع الشركات وموجودة في الصيدليات ونحتاج الى وقت لتسعير جميع الأدوية"، موضحاً أن "التجربة جديدة على الوزارة وتحتاج الى وقت وإمكانيات والتزام من قبل الصيدليات".

وتابع السعد: "نحتاج الى ثقافة المواطن لقراءة السعر وإخبار الجهات الرقابية لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة في حال تجاوزت الصيدلية السعر"، مبيناً أنه "خلال الفترة المقبلة سوف تسعر جميع الأدوية".