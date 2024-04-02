تعليمات الاشتراك في الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي الإسلامي

2024-04-02 17:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، تعليمات الاشتراك في الإمتحانات العامة لطلبة الصف السادس الإعدادي الإسلامي للعام الدراسي 2024/2023.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قسم الامتحانات أصدر إعماماً إلى مديريات الوقف الشيعي في المحافظات والإعداديات الإسلامية كافة الذي ينص على أن يكون اشتراك طلبة الصف السادس الإسلامي في الامتحانات العامة إذا كان ناجحاً في جميع الدروس او مكملاً بدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار (١٠) درجات فقط".



