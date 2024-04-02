الأحوال المدنية تنفي قرب إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي

2024-04-02 17:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات بمواقع التواصل الاجتماعي عن قرب إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها "تنفي الأكاذيب والمزاعم بشأن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات بمواقع التواصل الاجتماعي عن قرب إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي، وتؤكد استمرار العمل والنفاذية التامة بالجواز العادي".

ودعت المديرية "المواطنين إلى عدم تصديق هذه الأكاذيب وتداولها والترويج لها لانعكاساتها السلبية على الاستقرار والسلم المجتمعي".

وتابعت، "كما تحتفظ مديرية الاحوال المدنية لنفسها بالحق القانوني في التعامل مع مطلقي هذه المزاعم وتؤكد ان أبوابها مشرعة امام الجميع لتوضيح الحقائق".