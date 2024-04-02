البنك المركزي الياباني: ارتفاع ثقة قطاع الخدمات لأعلى مستوى

2024-04-02 17:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن البنك المركزي الياباني، اليوم الثلاثاء، أن ثقة قطاع الخدمات في اليابان ارتفعت في مسح أخير لأعلى مستوى في 33 عاما.وأظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاماً بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار، مما يبقي على توقعات السوق بزيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.وتعد نتيجة المسح من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل يومي 25 و26 نيسان/أبريل، عندما يصدر توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم.وستجذب توقعات شهر نيسان/ أبريل انتباه السوق بحثا عن أي أدلة حول مدى قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد خروجه من برنامج التحفيز الضخم الشهر الماضي.وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في نيسان/ أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 في المئة في العام السابق.وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 1991، حسب المسح رُبع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح "تانكان، وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي".يُذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة.