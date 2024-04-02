تعادل إيجابي بين الطلبة والكرخ في دوري نجوم العراق

2024-04-02 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل فريقا الكرخ وضيفه الطلبة بهدف لمثله على ملعب الساحر أحمد راضي، في إطار منافسات دوري نجوم العراق بمرحلته العشرين.وسجل هدفا اللقاء قبل نهاية المباراة، إذ سجل الطلبة هدفه في الدقيقة 90 عن طريق المحترف دينيس أنتوني، فيما لم يطل رد الكرخ سوى دقيقتين ليتعادل عن حسن خالد في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.