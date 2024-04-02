اعلامية تقاضي برلماني عراقي.. وثيقة

2024-04-02 17:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت الاعلامية سحر عباس، دعوى قضائية ضد النائب مصطفى سند، بتهمة الاساءة والتجاوز عليها ام الرأي العام.

وبحسب وثيقة صادرة من موكلها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، "قام المشكو منه بنشر منشور على صفحته في تطبيق الفيسبوك تضمن المنشور الكلام الاتي (سحر عباس, ترى لا عندي اشتريلج رانج ولا جي كلاس ولا بيا اشتريلج بيت بعمان بطليهن)"، والذي عده الموكل "إشارة واضحة للإساءة عن طريق قذف مثل هكذا اتهامات وبدون وجه حق".

واعتبر أن "موكلتي لا تربطها أي علاقة أو معرفة بالمشكو منه ولا علم لموكلتي بالسبب الذي دفع المشكو منه الى نشر مثل هكذا عبارات مسيئة أدت الى احراجها امام الرأي العام كون موكلتي لم تطلب من المشكو منه اي امور مادية او سيارات او فلل ولا معرفة سابقة او حالية به كما ذكرنا انفا".

واضاف "حيث ان المشكو منه و في منشوراته اعلاه و المرفقة طياً قد اساء و قذف موكلتي المشتكية بدون علم او دراية و بدون معرفة الاسباب وراء ذلك وكون منشوره تضمن الايحاءات الى اتهام موكلتي بالفساد مستخدماً طرق العلانية في نشره للاتهامات و الاساءة، عليه نطلب من محكمتكم الموقرة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منه و كما اطلب الشكوى والتعويض بحقه".