الداخلية العراقية: العمل مستمر بالجواز الاعتيادي

2024-04-02 17:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خبر مزعوم مفاده قرب إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي.

جاء ذلك في بيان للمديرية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأضافت إنها في الوقت الذي تنفي فيه هذه الأكاذيب والمزاعم، فإنها تؤكد استمرار العمل والنفاذية التامة بالجواز العادي.

ودعت المديرية، إلى عدم تصديق هذه الأكاذيب وتداولها والترويج لها انعكاساتها السلبية على الاستقرار والسلم المجتمعي .

كما أوضحت مديرية الاحوال المدنية أنها تحتفظ لنفسها بالحق القانوني في التعامل مع مطلقي هذه المزاعم، مؤكدة ان أبوابها مشرعة أمام الجميع لتوضيح الحقائق.