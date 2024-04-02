"السم بالعسل".. لماذا المناسبات الدينية فرصة للبيانات السياسية في العراق؟- عاجل

2024-04-02 17:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب المستقل في البرلمان، أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ان التطرق للمسائل السياسية، في بيانات المسؤولين بخصوص التعزية الدينية او غيرها من المناسبات الدينية، هو "ستراتيجية لكسب عواطف الناس".

وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الجهات والشخصيات السياسية تعمل على كسب عواطف بعض المواطنين من مختلف المكونات من خلال استغلال بعض المناسبات الدينية، التي يتعاطف معها اغلب المسلمين، ولهذا هناك استثمار من قبل بعض الجهات والشخصيات لهكذا مناسبات بهدف كسب تعاطف بعض المواطنين، والعمل على دس السم بالعسل" حسب تعبيره.

وبين "هناك من يعمل على استغلال بعض المناسبات الدينية للترويج لنفسه بالأقوال فقط ولا بالاعمال، وهو في نفس الوقت يعمل اعمال تخالف كل الدين، بتورطه بالفساد والدفاع عن الفساد، والمشاركة في صفقات فساد".

وأضاف المعموري، ان "الشارع العراقي الآن أصبح يدرك ويعلم جيدا ما يفعله بعض الشخصيات السياسية باستغلال المناسبات الدينية، وهو يميز جداً، ان تلك شعارات تهدف الى كسب عواطف الناس لأغراض واجندة سياسية وانتخابية ليس الا".