2024-04-02 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكم وجاهي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المتهمين لتزويره ملكية عقار بقيمة 60 مليار دينار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القضية التي حققت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تتعلق بتسجيل عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة في الديوانية، باسم المدان بموجب معاملة إرث وتصحيح تسجيل العقار باسم وزارة المالية وحق التصرف للمدان؛ استناداً إلى قرار تسوية مزور"، لافتة، إلى أن "العقار يقع في مركز المحافظة وتبلغ مساحته (25) دونماً، فيما تصل قيمته إلى (60,000,000,000) ستين مليار دينار".وأضافت، أن "محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية، وهي أقوال الممثلين القانونيين لمديرية التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة والتحقيقات الإدارية ومحاضر التحري والانتقال وكتب مديريات الزراعة والتسجيل العقاري ودار الكتب والوثائق الوطنية، فضلاً عن إقرار المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة بالتهمة المسندة إليه، والتي كانت كافية ومقنعة للإدانة".وتابع، أن "المحكمة قررت الحكم وجاهياً على المدان بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقاً لأحكام قانون العقوبات وإعطاء الحق للجهات المتضررة (دائرة عقارات الدولة ومديريات التسجيل العقاري وزراعة الديوانية ودار الكتاب والوثائق الوطنية)؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".