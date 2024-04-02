قائمة مسائية.. ارتفاع طفيف للدولار في العراق

2024-04-02 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أغلقت البورصات المحلية للعملة الأجنبية في بغداد والمحافظات، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، على ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار أمام الدينار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع):

بغداد: 147,700 دينار

اربيل: 147,800 دينار

البصرة: 147,350 دينارا

نجف: 147,700 دينار

نينوى: 147,900 دينار

كركوك: 147,900 دينار

سليمانية: 147,900 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.