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قائمة مسائية.. ارتفاع طفيف للدولار في العراق

قائمة مسائية.. ارتفاع طفيف للدولار في العراق
قائمة مسائية.. ارتفاع طفيف للدولار في العراق
2024-04-02 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أغلقت البورصات المحلية للعملة الأجنبية في بغداد والمحافظات، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، على ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار أمام الدينار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع): 

بغداد:     147,700 دينار 

اربيل:     147,800 دينار 

البصرة:     147,350 دينارا 

نجف:    147,700 دينار

نينوى:   147,900 دينار 

كركوك:  147,900 دينار 

سليمانية: 147,900 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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