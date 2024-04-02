قائمة مسائية.. ارتفاع طفيف للدولار في العراق
2024-04-02 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أغلقت البورصات المحلية للعملة الأجنبية في بغداد والمحافظات، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، على ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار أمام الدينار.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع):
بغداد: 147,700 دينار
اربيل: 147,800 دينار
البصرة: 147,350 دينارا
نجف: 147,700 دينار
نينوى: 147,900 دينار
كركوك: 147,900 دينار
سليمانية: 147,900 دينار
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.