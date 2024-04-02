تغيير يطرأ على موعد انطلاق بطولة خليجي 26

2024-04-02 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الخليجي قرر تعديل موعد إنطلاق بطولة "خليجي 26"، المقرر إقامتها في الكويت.

وذكر الاتحاد الكويتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الخليجي قرر أن تكون البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025 ، بدلاً من 13 حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم -يوم 23 / 5 / 2023، أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26" في ديسمبر/كانون الأول 2024.