بالصور: منتسبو توزيع كهرباء ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية لتأخر صرف اجورهم

2024-04-02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نظم منتسبو دائرة توزيع كهرباء ذي قار اليوم وقفة احتجاجية في مقر الدائرة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر اذار الماضي. وذكر بيان لدائرة توزيع الكهرباء، تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه، أن منتسبو دائرة توزيع كهرباء ذي قار نظموا اليوم وقفة احتجاجية داخل مقر المديرية، بسبب...

