2024-04-02 17:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت دائرة الانواء الجوية في ذي قار اليوم ان تشهد المحافظة ارتفاعاً بدرجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة بسبب منخفض جوي قادم من شبة الجزيرة العربية تتعرض له المنطقة خلال الأيام المقبلة. واوضح مدير انواء ذي قار احمد كريم لشبكة أخبار الناصرية، ان المحافظة ستتأثر بالمنخفض الجوي...

