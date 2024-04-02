السليمانية تحتفي باليوم العالمي للتوحد بافتتاح مركز خيري.. صور

2024-04-02 18:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت الحكومة المحلية لمحافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، مركزاً خيرياً للعناية بالأطفال المصابين بمرض التوحد للعوائل من ذوي الدخل المحدود، بالتزامن مع اليوم العالمي لهذا المرض.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ السليمانية هافال ابو بكر وبمشاركة عدد من ذوي الأطفال المصابين بمرض التوحد، افتتح مركز "فراشة كوردستان" للمهارات الحياتية، في المدينة، احتفاء باليوم العالمي لمرض التوحد.

وقال المتبرع الذي أنشأ المركز على نفقته الخاصة، آمانج جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذا المشروع هو مساعدة العوائل الفقيرة التي لا تمتلك موارد لإعانة أطفالهم المصابين بمرض التوحد".

وبين أن "المشروع أقيم بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، وهو تحت إشراف المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية في السليمانية".

وأشار جمال إلى أن "المركز سيقدم الخدمات بدون مقابل للأطفال الفقراء الذين لا يمتلكون الأموال للدخول في المراكز الأهلية بسبب عدم استيعاب المراكز الحكومية لهم".

بدوره أوضح مدير مركز المصابين بالتوحد في السليمانية، رزگار عثمان، خلال مؤتمر صحفي، عقب افتتاح المركز، أن "الهدف من اليوم العالمي للتوحد هو تسليط الضوء على المصابين بهذا المرض ومدى حاجتهم للمساعدة من أجل تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم حتى يتمكنوا من عيش حياة أسهل كاملة كجزء لا يتجزأ من المجتمع".

ودعا عثمان، حكومة إقليم كوردستان "للاستجابة لمطالب عوائل المصابين بمرض التوحد كونهم بأمس الحاجة إلى الدعم والرعاية، خصوصاً وأن بعضهم يمر بأسوء الحالات بسبب الأزمة المالية".

ولفت عثمان إلى أن "جميع مراكز التوحد في السليمانية لا تستقبل المصابين من ذوي الأعمار التي تجاوزت 12 عاماً".

في 26 آذار/ مارس 2007 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار الثاني من شهر نيسان/ أبريل من كل عام، يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد؛ وذلك إيماناً منها بضرورة مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون من اضطرابات التوحد، ومساعدتهم على تحسين جودة حياتهم.