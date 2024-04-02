مسعود بارزاني يشدد على معالجة جميع الخروقات بملف انتخابات الإقليم

2024-04-02 18:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف الانتخابات في اقليم كوردستان، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، يعقوب بيرندس، القنصل الهولندي وكلاوس شترايسر القنصل الألماني في أربيل والوفد المرافق لهما، وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على ملف انتخابات برلمان إقليم كوردستان ، وموقف وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الانتخابات، وتمت الإشارة إلى أهمية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان".

وأكد كل من القنصل الهولندي والألماني بحسب البيان دعم بلديهما "لإجراء إنتخابات نزيهة تمثل الوجه الديمقراطي لإقليم كوردستان بمساعدة الأطراف المعنية في الإقليم لتجاوز الأزمات السياسية".

وأثنى بارزاني خلال اللقاء على "دور البلدين الصديقين هولندا والمانيا في مساندة قضية شعب كوردستان"، مؤكدا على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وخلال السنتين الماضيتين بذل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل ما يمكن من جهود من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن تمت عرقلة إجراء الانتخابات، واللجوء علناً إلى الأيادي الخارجية والمحكمة الاتحادية من أجل وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات القومية والدينية وحرمان أكثر من أربعمائة الف ناخب من حقهم في التصويت، فضلاً عن فرض إجراءات وآليات مسبقة لإجراء الانتخابات تبعدها عن النزاهة والشفافية ، ما يجعل الانتخابات غير معبّرة عن الأصوات الحقيقية لشعب كوردستان" .

وشدد الزعيم بارزاني على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق"، لافتا الى "ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف الإنتخابات، لكي يكون التمثيل معبراً عن إرادة شعب كوردستان بما يخدم الديمقراطية وشرعية المؤسسات في الإقليم".