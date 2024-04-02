تغيير موعد "خليجي 26" المنتظر إقامته في الكويت

2024-04-02 18:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، تغيير موعد إقامة كأس الخليج "خليجي 26"، في النسخة المنتظرة إقامتها في دولة الكويت، بقرارٍ من الاتحاد الخليجي للعبة.

وبحسب الموعد الجديد فأن منافسات البطولة ستنطلق خلال الفترة يوم 21 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 حتى 3 يناير كانون الثاني 2025 بدلاً، من يوم 13 حتى 26 ديسمبر كانون الأول المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة كأس الخليج المقبلة نجاحاً كبيراً على مستوى الاستضافة، خاصة أن الكويت تمتلك إمكانيات جيدة لتنظيم أحداثٍ كهذه، وهي التي ستحاول من دون شك المنافسة على اللقب رغم صعوبة المهمة، بعدما تراجع المنتخب في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، وفشل في حجز مكانٍ له في كأس آسيا، وآخرها نسخة 2023 التي جرت في قطر، وحقق لقبها العنابي.

وكانت بطولة "خليجي 25" قد أقيمت في مدينة البصرة بمشاركة 8 منتخبات في تنظيم أبهر الجميع، واستطاع "أسود الرافدين" حصد اللقب حينها، ليرفع رصيده إلى 4 تتويجات كان أوّلها في عام 1979 ثم في 1984 وبعدها في 1988، في حين أن الرقم القياسي يبقى مسجلاً باسم منتخب الكويت، الذي حمل اللقب الخليجي في 10 مناسبات، حققها في سنوات (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010).