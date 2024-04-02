ذي قار تكشف مضامين خطتها للنهوض بواقع الخدمات والطرق والمدارس

2024-04-02 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجكشفت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن خطة مدروسة للنهوض بواقع الخدمات والطرق والمدارس، فيما أشارت إلى حراك لإنهاء ملف المدارس الطينية والدوام الثلاثي وتوزيع الخدمات بين المناطق بالتساوي.وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة أعدت خطة مدروسة للنهوض بواقعها ولكافة الأقضية والنواحي، فضلا عن المناطق غير المخدومة من خلال توفير سبل الخدمة فيها"، منبها، أن "أخطاء المرحلة السابقة كثيرة والعمل جارٍ على معالجتها بشكل فعال ومدروس".وأوضح، "هناك مشاكل بالتصاميم وأخطاء فنية لبعض الجسور يتم العمل على معالجتها، ومن المؤمل إنجازها وإنهاء مسألة الازدحامات والاختناقات المرورية في المحافظة"، مبينا، أن "مجسر الإسكان سيتم إتمام الأعمال فيه خلال الأشهر المقبلة".واستطرد، "نسعى لتوزيع الخدمات بالتساوي بين مناطق المحافظة، فضلا عن إنعاش الأهوار والنهوض بالقطاعات كافة"، مؤكدا، أن "الخطة تتضمن إنهاء ملف المدارس الطينية والدوام الثلاثي، بالإضافة إلى إكمال أبنية المدارس المتلكئة".وتابع، أن "دور هيئة النزاهة في المحافظة مهم وفعال والعمل جاد نحو مكافحة الفساد في العقود والمشاريع".