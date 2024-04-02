2024-04-02 18:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي 5 تلاميذ مصرعهم وأصيب 10 آخرون، يوم الثلاثاء، بحادث سير مروع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال قائممقام الهارثة نذير الشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً إلى أن "الحصيلة الاولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".

وبين أنه "وحسب التحقيقات الاولية فإن السائق كان يسير بسرعة شديدة، ولم يتمكن من التوقف المفاجئ".

وبحسب سكان، فإن هذا الطريق يعد من الطرق الخطرة جدا بسبب السرعة الجنونية لبعض المركبات، بعد إعادة تأهيله وتأثيثه بالعلامات المرورية منذ نحو عام، ويطلق عليه شارع بغداد، حيث يوصل البصرة بذي قار وميسان.

ولاحقاً، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة".

وأضاف، "بحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".