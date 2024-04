وثيقة: رئيس مجلس ذي قار يدعو لايقاف قرار تعيين اربع معاونين جدد للمحافظ

2024-04-02 18:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري كتابا الى مكتب المحافظ مطالبا اياه بايقاف اجراءات تكليف معاونيه الجدد.وذكرت الوثيقة التي تابعتها شبكة اخبار الناصرية ان رئيس المجلس طالب بايقاف الاجراءات المتعلقة باعفاء وتعيين او تكليف معاونين جدد المحافظ.واشارت الوثيقة الى اهمية عدم اتخاذ اي اجراء حتى...

