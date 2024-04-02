الثامنة تكشف الفروق الهائلة بين "حسابي" ومصرفي الرافدين والرشيد 

2024-04-02 19:06:09 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة من خلال تحقيقاتها الصحفية عن الفروق الهائلة بين المشروع المصرفي "حسابي" التابع لحكومة إقليم كوردستان، والمصارف التابعة للحكومة الاتحادية، ومدى استفادة موظفي الإقليم من مشروع حكومتهم والمصارف الاتحادية. حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تختلفان حول مسألة صيرفة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، حيث تصر حكومة الإقليم على إيداع رواتب الموظفين في المشروع المصرفي "حسابي" ، بينما تشدد وزارة المالية العراقية على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم في المصارف الاتحادية. وبحسب التحقيقات الصحفية لقناة الثامنة، فإن هناك فرقا كبيرا بين خدمات المشروع المصرفي "حسابي" وخدمات مصرفي الرشيد والرافدين، حيث يتضمن حسابي (19) خدمة